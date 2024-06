Calciomercato Juventus, colpo in attacco: occhi su un protagonista di Euro 2024

CalcioWeb

Grandi movimenti in attacco nel calciomercato della Juventus. Fatta per la cessione di Kean alla Fiorentina, uscita alla quale potrebbe far seguito anche quella di Milik, in bilico sia per ragioni fisiche che per questioni di bilancio. La Juventus pensa a rifarsi il look, soprattutto in zona offensiva con un nome nuovo che arriva direttamente da Euro 2024 ma ha le radici ben piantate in Serie A.

Retegui-Juventus: cifre e dettagli

Il nuovo profilo vagliato nel calciomercato della Juventus, per quanto riguarda il ruolo di vice-Vlahovic, è quello di Mateo Retegui. L’attaccante è attualmente impegnato a Euro 2024 con l’Italia dopo una buona stagione disputata con il Genoa. Il ‘Grifone’ chiede 40 milioni per il cartellino del calciatore, richiesta che potrebbe essere ammorbidita dall’inserimento di Tommaso Barbieri, giovane terzino che piace molto ai rossoblu.