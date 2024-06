Calciomercato Juventus, colpi ‘Made in Brazil’: le richieste di Thiago Motta per centrocampo e attacco

CalcioWeb

La Juventus è pronta a scatenarsi sul calciomercato con il chiaro obiettivo di mettere pressioni all’Inter per la corsa scudetto. La squadra bianconera è reduce da una stagione molto negativa e il divorzio con Massimiliano Allegri apre scenari interessanti dopo gli ultimi anni di delusioni.

Il club bianconero ha deciso di affidare la panchina a Thiago Motta e l’ufficialità è attesa a stretto giro di posta. L’ex centrocampista dell’Inter è un allenatore emergente ma le qualità non sono in discussione. Il percorso al Bologna è stato entusiasmante e l’avventura si è conclusa con la storica qualificazione in Champions.

Le mosse di calciomercato

La Juventus ha già chiuso la trattativa per il portiere Di Gregorio e non è escluso l’addio con Szczesny. In difesa certi della titolarità Cambiaso e Bremer, i bianconeri sono alla ricerca di un altro centrale (Calafiori) e un terzino destro (Di Lorenzo?).

A centrocampo si preannuncia la stagione della consacrazione e del rilancio per Fagioli, a completare il reparto Rabiot e… Douglas Luiz dell’Aston Villa. Le parti sono in contatto per definire il conguaglio da versare al club inglese più il cartellino di McKennie. Nel ruolo di trequartista il nome è quello di Koopmeiners. L’Atalanta valuta l’olandese 60 milioni di euro e anche in questo caso nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita.

Sul fronte attacco le ultime indicazioni sono arrivate da Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale è in uscita e il club bianconero è alla ricerca di un calciatore in grado di giocare al fianco di Dusan Vlahovic. Il nome nuovo è quello di Vitor Roque, calciatore brasiliano classe 2005 del Barcellona. E’ un pupillo del dirigente Giuntoli e potrebbe rappresentare un’alternativa ad un altro attaccante in entrata considerando l’addio di Kean e l’infortunio di Milik.