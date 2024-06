Calciomercato Juventus, strategia Koopmeiners: lo scambio che mette in crisi l’Atalanta

CalcioWeb

Una volta firmato Thiago Motta, il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo. I bianconeri dovranno consegnare al tecnico italo-brasiliano la squadra su misura per le sue caratteristiche e soprattutto che possa ridurre il gap con l’Inter. Attenzione anche all’Europa: il ritorno in Champions League, nel nuovo format, sarà una vetrina importante nella quale sarebbe meglio non sfigurare.

Il ds Giuntoli è già al lavoro da tempo e la priorità sulla lista degli obiettivi del calciomercato della Juventus resta quella di un centrocampista che abbini qualità e quantità. Teun Koopmeiners è il preferito ma strapparlo all’Atalanta non sarà facile.

Juventus su Koopmainers: lo scambio con l’Atalanta

L’ostacolo principale da arginare riguarda la richiesta del cartellino: i nerazzurri chiedono 60-70 milioni e l’Europeo con l’Olanda potrebbe solo far aumentare il prezzo. I bianconeri sono pronti a offrire un massimo di 40 milioni, poco più della metà delle richieste dell’Atalanta. Così non si va da nessuna parte.

Attenzione però alle contropartite. L’Atalanta ha perso Scalvini per infortunio, resterà fuori diversi mesi. Una defezione che influenzerà gran parte della prossima stagione. Per questo se la Juventus dovesse mettere sul piatto Dan Huijsen, giovane difensore centrale visto in prestito dalla Roma in questa stagione, farebbe vacillare non poco i bergamaschi.

Huijsen ha talento, potenziale e stuzzica Gasperini che sarebbe pronto a sgrezzarlo e farlo diventare un perno del presente e del futuro della sua difesa a 3. Il costo è di 20-25 milioni, quelli che il Borussia Dortmund sarebbe pronto a offrire alla Juventus per portare il centrale olandese in Bundesliga. Chissà che un’offerta cash più Huijsen possa essere la strada giusta da percorre. E se Koopmeiners dovesse continuare a costare troppo, l’alternativa è uno scambio per un top della Premier League.