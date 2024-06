Calciomercato Juventus, super offerta del Newcastle per Gatti: il nome del sostituto

CalcioWeb

La Juventus è per distacco la squadra più attiva in Italia sul fronte calciomercato. La dirigenza bianconera ha già definitivo un colpo da novanta per il centrocampo: l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa per 18 milioni di euro più Iling e Barrenechea. Sempre per la mediana si allontana il rinnovo di Rabiot ed i bianconeri sono pronti a tutelarsi con Khephren Thuram del Nizza.

In attesa di definire l’offerta con contropartita all’Atalanta per Koopmeiners, il club bianconero valuta una cessione importante in difesa. Secondo le ultime notizie il Newcastle avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Federico Gatti. La Juventus vacilla e inizia a valutare le alternative.

Il sostituto di Gatti

Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus e di Thiago Motta è ovviamente quello di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna protagonista di un rendimento di altissimo livello con la maglia della Nazionale italiana.

L’alternativa numero uno è un altro pupillo di Thiago Motta: il polacco Jakub Piotr Kiwior dell’Arsenal. La trattativa potrebbe presto sbloccarsi anche in prestito. Sondaggio anche per Jean-Clair Todibo, difensore francese del Nizza.