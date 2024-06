Calciomercato Juventus, si sblocca la trattativa con l’Aston Villa: inserita un’altra contropartita

CalcioWeb

E’ pronto a decollare definitivamente il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è in continuo contatto con l’Aston Villa per sbloccare la maxi-operazione e regalare al tecnico Thiago Motta un calciatore di assoluto livello per il centrocampo come Douglas Luiz.

Il calciatore brasiliano è in grado di spostare gli equilibri in Serie A, regalare quantità e qualità alla mediana e risolvere tantissimi problemi anche sotto l’aspetto realizzativo. Il centrocampo è stato il punto debole della Juventus nelle scorse stagioni e la decisione di affidarsi ad un certezza come l’ex Girona non è un caso.

La maxi-operazione

Le parti avevano raggiunto l’accordo con l’inserimento nella trattativa di Iling e McKennie ma le pretese del centrocampista ex Schalke e Leeds hanno portato ad una frenata. Juventus e Aston Villa si sono riaggiornate nelle ultime ore e si sta ragionando su un’altra contropartita tecnica: il centrocampista Barrenechea, reduce dall’esperienza al Frosinone.

I dirigenti dei club sono in contatto per definire la formula dell’affare a titolo definitivo: Douglas Luiz in bianconero, Iling e Barrenechea agli inglesi.