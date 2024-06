Calciomercato Lazio, svelato il futuro di Pedro: l’annuncio dell’attaccante

CalcioWeb

Obiettivo riscatto in casa Lazio dopo l’ultima stagione molto altalenante. Il presidente Claudio Lotito ha deciso di affidare la panchina a Marco Baroni e il nuovo tecnico dovrà superare lo scetticismo dell’ambiente. Novità importante anche sul fronte calciomercato.

“Giocherò un altro anno alla Lazio. La verità è che non vedo l’ora di iniziare il ritiro tra poche settimane. Mi alleno più che posso per partire subito bene”. Sono le parole dell’attaccante della Lazio Pedro, in un’intervista concessa a El Día.

L’ex Barcellona, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Marco Baroni, ammette che “ci sono state alcune offerte dalla Spagna, ma in questo momento è complicato. Anche se mi piacerebbe ritirarmi nel mio Paese”, conclude.