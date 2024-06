Calciomercato Milan, Fabregas svela il primo colpo rossonero: lo porta Fonseca

CalcioWeb

In attesa di ufficializzare l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca, il Milan continua a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto. In attacco è sempre più vicino l’arrivo di Joshue Zirkzee.

Il club rossonero è pronto a spendere i 40 milioni di euro per liberare l’attaccante del Bologna dalla clausola rescissoria. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento in rossonero.

Il primo colpo di calciomercato

Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo di calciomercato per la prossima stagione ed è il nome è stato svelato da Cecs Fabregas, allenatore del Como. Il profilo è quello di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco.

“Mi piace molto Fofana e penso che si adatti molto bene allo stile della Premier League”, ha rivelato Fabregas al podcast ‘BBC Planet’s Premier League. “Però, stranamente, non ho mai sentito parlare del Manchester United. Ho sentito che andrà al Milan perché probabilmente arriverà Fonseca dalla Francia e i due si conoscono. Vediamo”.