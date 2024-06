Monza, fissato il prezzo per Colpani: è lotta a 2 in Serie A! Pronto il sostituto

CalcioWeb

Andrea Colpani è il nome caldo del calciomercato del Monza. L’ottima stagione disputata dal centrocampista lo ha fatto diventare un pezzo pregiato del mercato estivo e ha attirato già le attenzioni di Lazio e Fiorentina pronte a farlo diventare una pedina fondamentale delle proprie mediane.

Il Monza ha fissato il prezzo: il cartellino di Colpani costa almeno 20 milioni. Una cifra importante da poter rinvestire sul mercato secondo le richieste del nuovo allenatore.

Monza, il sostituto di Colpani

Una volta ceduto Colpani, il calciomercato del Monza sarà orientato alla ricerca del suo sostituto. Non è un segreto che alla dirigenza brianzola piacciano profili giovani e italiani. Fabio Miretti della Juventus è un profilo che stuzzica: i bianconeri potrebbero sacrificarlo per fare cassa e finanziare la strategia per Koopmeiners e con una cifra tra i 12 e i 15 milioni potrebbe partire.