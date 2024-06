Calciomercato Napoli, scintille con l’agente Giuffredi: la verità sullo scambio Di Lorenzo-Chiesa

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Napoli tra panchina e calciomercato. Il club azzurro ha raggiunto l’accordo con Antonio Conte per la prossima stagione: nelle prossime ore l’ex allenatore di Juventus e Nazionale firmerà un contratto fino al 2027 a 6 milioni di euro più bonus a stagione.

Il chiaro obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è quello di riscattare l’ultima deludente stagione e tornare a lottare almeno per la qualificazione alla prossima Champions League. Un caso spinoso riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore avrebbe chiesto la cessione dopo le ultime incomprensioni con l’ambiente ma per il Napoli è incedibile.

Il botta e risposta con l’agente

E’ sempre più alta la tensione tra il Napoli e l’agente Mario Giuffredi. Il procuratore continua a dichiarare l’ex Reggina in uscita, il club azzurro ha risposto con un comunicato: Di Lorenzo è incedibile e non si tocca.

“Prendo atto della nota del Napoli”, la controrisposta di Giuffredi. “Ma vorrei ricordare a tutti, De Laurentiis compreso, che le nostre decisioni scaturiscono dalle sue dichiarazioni. Il 19 maggio il presidente ha dichiarato che tutti i calciatori della rosa, compreso Di Lorenzo, erano cedibili e successivamente anche il ds Manna lo ha confermato nei colloqui individuali”.

“Come può De Laurentiis fare dietrofront e ritrattare tutto dopo nemmeno due settimane? Le parole fanno più male di uno schiaffo. Questo comunicato corrisponde all’incoerenza. Per quanto riguarda la situazione Di Lorenzo ribadisco che andremo avanti per la nostra strada, continuerò a lavorare per far sì che il calciatore vada via da Napoli”, conclude l’agente a CalcioNapoli24.it.

La verità sulla Juventus

Il Napoli ha dichiarato Di Lorenzo incedibile ma confermare un calciatore senza stimoli potrebbe rivelarsi controproducente. La valutazione attribuita da De Laurentiis al terzino del Napoli si aggira sui 20 milioni di euro e circolano voci sull’accordo già raggiunto tra il calciatore e la Juventus. Le notizie sullo scambio con Federico Chiesa, invece, non trovano conferme: l’attaccante della Nazionale sarà un punto di riferimento con Thiago Motta. L’affare Di Lorenzo-Juventus potrebbe andare in porto solo con il pagamento cash della cifra richiesta dal Napoli. Ovviamente De Laurentiis permettendo…