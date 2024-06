Calciomercato Roma, non solo Chiesa: talento della Juventus nel mirino

CalcioWeb

Il calciomercato di Juventus e Roma potrebbe presto intrecciarsi. Le due squadre potrebbero diventare partner di mercato e risolvere l’una le necessità dell’altra. La Juventus vuole rinforzarsi in maniera importante e dare a Thiago Motta, non proprio restio alle richieste di mercato, una squadra all’altezza delle sue ambizioni. Per farlo, dovrà spendere. Per spendere, dovrà incassare. Logico e semplice. Qui entrano in gioco le strategie del calciomercato della Roma che, in entrata, prevedeno almeno 1 colpo dai bianconeri.

Roma-Juventus, affari di mercato: piace Chiesa e non solo

L’interesse della Roma per Federico Chiesa è ben noto da tempo. Su CalcioWeb ne abbiamo parlato già il mese scorso quando in panchina a Torino c’era ancora Allegri. De Rossi apprezza molto il giocatore e, nel caso di una partenza di Paulo Dybala (ma attenzione al 4-2-3-1), la Roma potrebbe presentare un’offerta da 30-40 milioni per strapparlo ai bianconeri. Chiesa scade nel 2025 e potrebbe non rinnovare, la Juventus correrà il rischio di perderlo a zero?

Se l’affare Chiesa non dovesse concretizzarsi, la Roma ha pronto un altro obiettivo e non dovrà neanche muoversi dalla Continassa. Matias Soulè, ammirato a Frosinone la scorsa stagione, è un talento che fa gola a diverse squadre, compresi i giallorossi. Costa almeno 25 milioni ma chiederebbe uno stipendio inferiore a quello di Chiesa, è giovane e sembra pronto a fare il salto di qualità. La Juventus, anche in questo caso, potrebbe incassare una somma importante da dirottare su altri obiettivi prioritari.