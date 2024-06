Calciomercato, colpo di scena Szczesny: contatti con un’altra squadra di Serie A

CalcioWeb

La Juventus è sicuramente la squadra più attiva del campionato di Serie A sul calciomercato ed è in contatto per definire anche le cessioni. Un calciatore con la valigia in mano è il portiere Szczesny, in uscita dai bianconeri dopo l’arrivo di Di Gregorio.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il Monza ha avviato i primi contatti per il portiere polacco. L’estremo difensore è legato dal contratto fino al 30 giugno 2025 ma non rientra più nei piani del club bianconero. L’ostacolo principale è rappresentato dall’aspetto economico del portiere ma la Juventus potrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio. Il portiere ha richieste anche dall’Arabia Saudita.