Calciomercato, trattative già calde: le mosse di Parma, Torino, Verona, Venezia e Bologna

CalcioWeb

Il calciomercato in Serie A è pronto ad entrare nel vivo e tante squadre sono pronte a scatenarsi in entrata ed uscita. Si preannuncia un campionato livellato verso l’alto con i campioni d’Italia dell’Inter inevitabilmente in vantaggio per la vittoria finale. Subito dietro la Juventus di Thiago Motta.

L’arrivo di Antonio Conte rappresenta un garanzia sulla stagione del Napoli, qualche dubbio in più sul Milan di Fonseca, la Roma di De Rossi e la Lazio probabilmente di Baroni. Infine l’Atalanta, chiamata a confermare l’eccezionale risultato dell’ultima stagione.

Tutte le trattative di mercato

L’Atalanta è alla ricerca di un esterno sinistro e ha avviato i contatti per Patrick Dorgu, calciatore del Lecce. La valutazione è di 20 milioni di euro. Sorpresa sul futuro di Niang: l’attaccante ex Milan non ha raggiunto il numero di presenze necessarie per far scattare il rinnovo automatico con l’Empoli fino al 2025. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A: probabile un ritorno di fiamma dell’Hellas Verona.

Il Torino ha messo nel mirino Lorenzo Colombo, attaccante che dal Monza tornerà al Milan. Innesto interessante in casa Parma: è fatta per l’arrivo di Emanuele Valeri. Iniziano le manovre in casa Venezia dopo la promozione in Serie A: in porta l’obiettivo è Alessandro Sorrentino portiere del Monza. Sempre dai biancorossi sondaggio per Davide Bettella, difensore classe 2000.

Sorpresa in casa Bologna: il club rossoblù ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Christian Kouame. E’ una chiara richiesta di Vincenzo Italiano dopo l’esperienza alla Fiorentina. La Roma potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione in attacco: dopo l’addio con Lukaku anche Abraham potrebbe salutare i giallorossi, direzione Premier League. In attacco l’obiettivo primario è sempre Federico Chiesa. La permanenza dell’attaccante della Nazionale italiana alla Juve è in dubbio e sul calciatore si è registrato anche l’interesse del Napoli di Antonio Conte. I giallorossi in corsa anche per Ernest Nuamah del Lione.