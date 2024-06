Calciomercato Udinese, l’annuncio sul futuro di Deulofeu

CalcioWeb

E’ finita l’esperienza di Gerard Deulofeu con la maglia dell’Udinese. Le parti hanno deciso di separarsi come confermato direttamente dal calciatore spagnolo. “Desidero informarvi anticipatamente che non farò parte della rosa dell’Udinese Calcio all’inizio della stagione 2024/2025.

È una decisione consensuale che abbiamo preso insieme alla società, per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile”. Lo hanno reso noto, sui social, Gerard Deulofeu e l’Udinese.

Il messaggio di Deulofeu

“Insieme abbiamo deciso che, quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra – prosegue l’annuncio che il calciatore ha postato su Instagram -. Questo non significa che non continuerò a stargli vicino, a sostenere i miei compagni e a lavorare, con il sostegno della società, per il mio recupero, sempre con l’obiettivo di giocare ancora nel nostro stadio, con i nostri tifosi”.