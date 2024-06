Calciomercato Udinese, definito il futuro di Lucca: l’annuncio del club bianconero

CalcioWeb

Giornata di ufficialità in casa Udinese. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore, il club bianconero “ha esercitato il diritto di riscatto sul giovane attaccante Lorenzo Lucca, autore di una stagione d’esordio a dir poco brillante in Serie A”. E’ quanto comunicato sul sito del club.

“Prelevato dal Pisa, il classe 2000 ha realizzato per l’Udinese otto gol e quattro assist in campionato, più uno in due gare di Coppa Italia. Le 12 reti a cui ha preso parte in questa Serie A rappresentano un record di precocità nell’edizione del torneo appena trascorsa: Lucca è stato infatti il più giovane giocatore italiano a raggiungere tale cifra. Inoltre la punta è il primo debuttante nel massimo campionato a segnare otto marcature dal 2015/16.

Talento e impegno costanti che hanno permesso al centravanti di guadagnarsi la convocazione in Nazionale lo scorso marzo. Lucca ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2028 con l’obiettivo di raggiungere insieme all’Udinese ambiziosi traguardi”, spiega l’Udinese.