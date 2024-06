Champions League 2024-2025: nessuna italiana in chiaro! Come e dove vedere le partite

CalcioWeb

Nella prossima edizione della Champions League 2024-2025, nessuna partita delle cinque squadre italiane (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna) verrà trasmessa in chiaro. Questa decisione è stata presa da Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione per il nuovo formato a girone unico.

Dove si vedrà Champions League 2024-2025

L’emittente televisiva ha deciso di mandare in onda una sola partita della Champions League per club in chiaro per ogni turno, ma solo tra squadre straniere. Quindi, gli incontri delle squadre italiane saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati di Sky. Andrà dunque in chiaro su TV8 la migliore gara tra le formazioni estere, eccetto la sfida in esclusiva su Prime Video del mercoledì.

Mediaset quindi è uscita di scena, lasciando a Sky l’esclusiva del torneo. La stessa politica si applica anche all’Europa League per i match in programma per la Roma e la Lazio, con una differenza però: in chiaro andrà un incontro per ogni turno del giovedì, possibilmente quello con le migliori squadre straniere.