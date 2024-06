Champions League, da Catania per tifare il Borussia Dortmund: le origini di un forte gemellaggio

CalcioWeb

Spettacolare come sempre il colpo d’occhio di Wembley, splendido teatro della finale di Champions League fra Borussia Dortmund e Real Madrid. Da una parte il bianco reale dei tifosi del Real Madrid, simbolo di vittoria e tradizione. Dall’altra il famoso ‘muro giallo’ dei tifosi del Borussia Dortmund, sempre molto emozionante da vedere. E a proposito di ‘vedere’, agli occhi più attenti, non sarà sfuggito un piccolo dettaglio presente fra i tifosi tedeschi.

In un tripudio di giallo e di nero, ieri notte, era presente anche qualche spazietto rosso e azzurro con gli striscioni “Irriducibili 1991” e “Ciccio Famoso”. I colori sociali sono quelli del Catania i cui tifosi sono andati a sostenere gli amici del Borussia Dortmund nella partita più importante della stagione.

Catania-Borussia Dortmund: le origini del gemellaggio

La nascita ufficiale del gemellaggio fra tifosi del Catania e del Borussia Dortmund è datata 2013. All’epoca, una piccola rappresentanza di tifosi etnei ha sostenuto il BVB nel quarto di finale di Champions League contro il Malaga. I tifosi tedeschi hanno ricambiato nel derby contro il Palermo.

Le origini di questo sodalizio sono anche di carattere sociale. In Westfalia è presente una grande rappresentanza di catanesi, emigrati per ragioni lavorative in passato, ma che hanno conservato la tradizione calcistica rossoblu. Allo stesso tempo, la comunità si è integrata calcisticamente con quella locale del Borussia Dortmund. Inoltre, a rinsaldare l’amicizia fra le due tifoserie c’è il rapporto stretto fra il tifo catanese e quello napoletano, con i tifosi azzurri a loro volta gemellati con quelli del Borussia Dortmund.

Nel 2021, quando una devastante alluvione colpì Catania, i tifosi del Borussia Dortmund inviarono un messaggio di solidarietà: nel corso della partita contro il Colonia fu esposto uno striscione con la scritta “Catania non mollare!“. I tedeschi hanno presenziato allo stadio “Massimino” anche in Serie D, i tifosi del Catania hanno ricambiato il favore nel palcoscenico di Wembley: un gemellaggio che va oltre ogni categoria.