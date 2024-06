Il lunedì più bello di sempre! Sinner n° 1 al mondo: la nuova classifica ATP

CalcioWeb

Jannik Sinner è il nuovo leader della classifica ATP aggiornata al 10 giugno 2024. Il tennista italiano, dopo il forfait di Novak Djokovic dal Roland Garros, ha avuto la certezza di aver ottenuto la prima posizione già a torneo in corso ma, come accade nel tennis, la classifica viene aggiornata il lunedì. E se per tanti il lunedì non è proprio il miglior giorno della settimana, questo lunedì ha un sapore decisamente diverso.

Non era mai successo nella storia del tennis in era Open che un tennista italiano diventasse il numero 1 della classifica ATP. Per Sinner si aprono adesso scenari davvero interessanti: da Wimbledon alle Olimpiadi di Parigi 2024, entrambe con Carlos Alcaraz (nuovo numero 2 al mondo) come primo sfidante. Niente Wimbledon per Novak Djokovic, retrocesso al numero 3 della classifica ATP. Il serbo proverà a recuperare dall’infortunio in tempo per le Olimpiadi.

Classifica ATP aggiornata lunedì 10 giugno

Jannik Sinner 9480 Carlos Alcaraz 8580 Novak Djokovic 8360 Alexander Zverev 6885 Daniil Medvedev 6485 Andrey Rublev 4710 Casper Ruud 4025 Hubert Hurkacz 3950 Alex de Minaur 3845 Grigor Dimitrov 3775