Copa America, squalifica clamorosa per l’Argentina: è successo nell’intervallo contro il Cile

Lionel Scaloni, il commissario tecnico dell’Argentina, è stato squalificato per un turno e multato di 15.000 dollari dalla Conmebol. La squalifica è stata inflitta a causa del troppo ritardo accumulato dall’Argentina nel rientrare sul terreno di gioco dopo l’intervallo della partita contro il Cile in Copa America. L’Albiceleste è rimasta negli spogliatoi per più dei canonici 15’. Una punizione decisamente singolare.

La squalifica impone che Scaloni non possa avere nemmeno contatti con i media e quindi non prenderà parte alla classica conferenza stampa prima della sfida di domenica contro il Perù. A sostituirlo davanti alle telecamere sarà, con ogni probabilità, uno tra Pablo Aimar, Roberto Ayala e Walter Samuel.

I precedenti ritardi dell’Argentina

In realtà non è la prima volta nel corso di questa edizione della Copa America che la cosa accade. Già contro il Canada l’Argentina era rientrata in ritardo in campo scatenando le ire del commissario tecnico del Canada Jesse Marsch: “quanto tempo hanno impiegato per rientrare? Venti minuti, forse trenta? Hanno avuto il tempo di capire come avrebbero giocato contro di noi nel secondo tempo. Se avessimo avuto anche noi quei dieci minuti in più ci saremmo preparati meglio. L’Argentina andrebbe multata“.