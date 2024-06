Cristiano Ronaldo, stagione senza trofei: rovesciata in stile Real e lacrime | VIDEO

CalcioWeb

La stagione di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita si è conclusa senza trofei. L’ultima delusione per l’ex calciatore della Juventus è arrivata al fischio finale di Al Hilal-Al Nassr, finale della King Cup. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (gol di Mitrovic e Yahya), la sfida si è decisa ai calci di rigore a favore di Koulibaly e compagni.

Cristiano Ronaldo è stato protagonista di una buona prestazione e in particolar modo di una super rovesciata che si è stampata sul palo, in stile del gol pazzesco con la maglia del Real Madrid contro la Juventus in Champions League. Al fischio finale il portoghese è scoppiato in lacrime, deluso per il risultato e in generale dall’andamento della stagione.

Hard to see Cristiano Ronaldo like this 💔pic.twitter.com/qtVmotQTOg — CentreGoals. (@centregoals) May 31, 2024

Cristiano Ronaldo is built different! 🐐 pic.twitter.com/RBMbLZETS2 — LERRY (@_AsiwajuLerry) May 31, 2024