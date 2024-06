Djokovic si opera: niente Wimbledon, Olimpiadi a rischio. Sinner super favorito!

CalcioWeb

Novak Djokovic ha deciso di operarsi. Il tennista serbo, infortunatosi al menisco del ginocchio destro nel match contro Cerundolo, è stato costretto a dare forfait dal Roland Garros lasciando a Sinner lo scettro di numero 1 ATP. Oggi l’intervento presso una clinica di Parigi. I tempi di recupero stimati sono di almeno 3-4 settimane. Wimbeldon inizia il 1° luglio, non ci sono le tempistiche adatte per giocare e sarebbe, soprattutto, molto rischioso per Djokovic in ottica Olimpiadi.

Djokovic, lotta contro il tempo verso Parigi 2024

Non è un segreto: Novak Djokovic rincorre l’oro alle Olimpiadi, è l’unico trofeo che manca nel suo straordinario palmares. Parigi 2024 è l’ultima chance: tra 4 anni Nole potrebbe già essersi ritirato o comunque non sarà competitivo a livello dei giovani che già oggi lo stanno mettendo in crisi.

Per questo motivo il campione di Belgrado ha deciso di operarsi in fretta e provare a recuperare in vista delle Olimpiadi che inizieranno il prossimo 26 luglio: un mese di convalescenza, qualche settimana per riprendere confidenza con la racchetta e presentarsi ai blocchi di partenza, incrociando le dita affinchè il recupero proceda senza intoppi. Poi sarà il campo a parlare. In questo scenario, Jannik Sinner è sempre più favorito verso la medaglia d’oro: il solo Carlos Alcaraz sembra l’ostacolo principale per un altro straordinario traguardo del tennis italiano.