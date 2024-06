Euro 2024, allerta meteo: sabbia e caldo su Svizzera-Italia, 2 partite degli ottavi a rischio

CalcioWeb

Tutto pronto per gli ottavi di Euro 2024 con l’Italia che aprirà le danze nella prima gara da dentro o fuori che vede gli azzurri impegnati contro la Svizzera. La gara è prevista alle 18:00 di sabato 29 giugno presso l’Oympiastadion di Berlino. Una gara che Luciano Spalletti dovrà preparare nei minimi dettagli, per la quale ha in mente 6 novità rispetto alla Croazia. Da adesso in poi a Euro 2024 non si può più sbagliare e bisogna prestare attenzione a tutto, anche all’incognita meteo.

Svizzera-Italia: il meteo a Berlino

Serata decisamente anomala quella nella capitale tedesca. Il cielo sarà nuvoloso con nubi sparse e tanta sabbia del Sahara, ma sempre tra ampie schiarite. Farà tanto caldo, si parla di +29°C con oltre il 45% di umidità relativa, grande sensazione di afa per Svizzera-Italia: gli azzurri dovranno avere a che fare con le condizioni più calde di questo Europeo.

Euro 2024, la situazione meteo per gli ottavi

Alle 21:00 di sabato sera tocca a Germania e Danimarca: la partita inizierà con +22°C e si concluderà con 2 gradi in meno, cielo coperto e clima molto più fresco, decisamente più gradevole rispetto alla situazione di Svizzera-Italia.

Poi entrerà in scena il maltempo che domenica 30 giugno colpirà in modo violento la Germania stando alle previsioni di MeteoWeb. La mattinata di domenica sarà bersagliata dalla pioggia, tutto sommato una buona notizia per Inghilterra-Slovacchia e Spagna-Georgia che si giocheranno alle 18:00 e alle 21:00.

Le partite si giocheranno a Gelsenkirchen e Colonia: entrambe le città saranno colpite da temporali violenti nelle mattinate con forte rischio allagamenti, alto rischio di grandinate, forte vento e temperature in picchiata. In serata le condizioni dovrebbero migliorare: potrebbe persistere la pioggia ma, quantomeno, il rischio rinvio dovrebbe essere scongiurato. Inghilterra-Slovacchia dovrebbe disputarsi con +19°C, sotto la pioggia. Spagna-Georgia con +17°C, anch’essa probabilmente sotto la pioggia.

Rischio maltempo e freddo anomalo anche lunedì per Francia-Belgio (ore 18:00 a Dusseldorf) e Portogallo-Slovenia (ore 21:00 a Francoforte, nonchè martedì per Romania-Olanda (ore 18:00 a Monaco di Baviera) e Austria-Turchia (ore 21:00 a Lipsia).