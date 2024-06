Euro 2024, l’Allianz Arena si illumina di arcobaleno: nuova polemica con l’Ungheria?

CalcioWeb

L’Allianz Arena di di Monaco di Baviera, stadio che ospiterà le partite di Euro 2024, sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno il 22 e 23 giugno per celebrare il fine settimana del Pride della città. La notizia è stata confermata alla Dpa dagli organizzatori del torneo. Non ci sono gare a Monaco in questi due giorni, dove la capitale bavarese organizza eventi per celebrare la comunità lesbica, gay, bisessuale, trans e quella queer in generale (Lgbt+). Il colore della copertura esterna dello stadio di casa del Bayern Monaco è stato uno dei principali argomenti di contesa tre anni fa durante il Campionato Europeo del 2021 svoltosi in tutto il continente.

All’epoca, l’UEFA respinse la richiesta di illuminare lo stadio con i colori dell’arcobaleno per la sfida contro l’Ungheria. All’origine della richiesta c’era la volontà di protestare contro una legge approvata in Ungheria che, secondo i critici, limitava il diritto dei giovani di accedere alle informazioni sull’omosessualità e sulla transessualità. La Uefa ha giustificato la decisione affermando che le proteste politiche non erano consentite durante i suoi eventi.

Monaco ospiterà sei partite degli Europei di quest’anno in Germania, inclusa la partita di apertura questo venerdì tra Germania e Scozia. Seguiranno altre tre partite della fase a gironi il 17, 20 e 25 giugno, nonché una partita degli ottavi di finale (2 luglio) e una semifinale (9 luglio). La Germania, curiosamente, affronterà nuovamente l’Ungheria a Stoccarda nella partita del girone il 19 giugno: attese nuove proteste e polemiche?