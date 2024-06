Euro 2024, gli organizzatori criticano la ‘perfetta’ Germania: “come elefante in negozio di porcellane”

CalcioWeb

Gli organizzatori degli Europei di calcio 2024 hanno criticato oggi la burocrazia tedesca e hanno sottolineato che è molto poco digitalizzata. “Non credo che riusciremo a eliminare un solo ostacolo burocratico con gli Europei in Germania”, ha detto Markus Stenger, co-manager della società Euro 2024, in un’intervista pubblicata dal quotidiano “Frankfurter Rundschau”. “I processi tendono a durare un’eternità. La Germania è molto poco digitalizzata”, ha aggiunto. Tuttavia, Stenger ha anche affermato che nel caso delle dieci città in cui si svolgerà la Coppa dei Campioni “i problemi potrebbero essere risolti in modo concreto”. Lo si apprende dall’Adnkronos.

Da parte sua, il secondo direttore generale di Euro 2024, Andreas Schär, ha affermato che “non esiste una risposta semplice” alla domanda su quanto siano soddisfatti gli organizzatori del sostegno dei politici e delle autorità. “Il problema è questo: un torneo così grande è come invitare un elefante in un negozio di porcellane”, ha detto. Se l’elefante viene invitato, ha sostenuto, “e il poveretto vuole fare un giro per il negozio, ma non puoi spostare gli scaffali, le cose potrebbero rompersi”. “Sarebbe insoddisfacente per entrambe le parti”, ha aggiunto.

Euro 2024 è una joint venture tra la Uefa e la Federcalcio tedesca (Dfb) per l’organizzazione del torneo. “La Uefa mette a disposizione il budget”, ha spiegato Stenger, aggiungendo che la Dfb si assume meno rischi finanziari in cambio di profitti inferiori, che secondo lui ammontano a circa 15 milioni di euro.