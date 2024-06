Euro 2024, Inghilterra irriconoscibile: la Danimarca strappa un punto prezioso

CalcioWeb

Una brutta prestazione dell’Inghilterra nel match della 2ª giornata della fase a gironi di Euro 2024 contro la Danimarca. La squadra di Southgate, una grandissima favorita alla vittoria finale, ha giocato a ritmi veramente bassi e non ha messo in mostra le grandissime qualità tecniche e di corsa degli attaccanti esterni.

L’Inghilterra si schiera con l’attacco devastante formato da Foden, Bellingham, Saka e Kane, la Danimarca risponde con Eriksen alle spalle di Wind e Hojlund. La gara si sblocca dopo appena 18 minuti: il solito Kane si dimostra decisivo in area di rigore e firma il gol del vantaggio.

La Danimarca gioca con ordine e al 34′ infila gli avversari: l’ex Lecce Hjulmand ‘fulmina’ Pickford per l’1-1. L’Inghilterra è irriconoscibile e non cambia quasi mai passo. La squadra di Kasper Hjulmand chiude ogni spazio, blinda la difesa e conquista un pareggio importante e sorprendente. Finisce 1-1. L’Inghilterra non è una squadra di extraterrestri.

La classifica del Gruppo C di Euro 2024

Inghilterra 4 Danimarca 2 Slovenia 2 Serbia 1