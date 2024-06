Da Euro 2024 a Euro 2012. Spagna, Italia e Croazia: coincidenze e la speranza… finale

CalcioWeb

Dopo l’ottimismo per il successo sull’Albania, forse un po’ troppo stentato, arriva il pessimismo per la sconfitta contro la Spagna. Umori in subbuglio in casa Italia dopo le prime due partite del Girone B che vedono l’Italia seconda, a quota 3 punti, dietro la Spagna che, dopo aver vinto lo scontro diretto è sicura del primo posto. Niente di impossibile da prevedere ma la superiorità della ‘Roja’ ha minato un po’ di certezze fra i tifosi, la speranza è che non l’abbia fatto nel gruppo azzurro. Proviamo a guardare il lato positivo. Una serie di analogie con il passato può fare ben sperare.

Il Girone di Euro 2012: le coincidenze con Euro 2024

A Euro 2012 il Girone dell’Italia era per 3/4 uguale a quello di Euro 2024. Presenti la Spagna e la Croazia (più forte di quella attuale), Irlanda al posto dell’Albania come squadra materasso. Gli azzurri pareggiarono con la Spagna all’esordio con gol di Di Natale e Fabregas, pareggiarono anche con la Croazia (Pirlo e Mandzukic) e arrivarono all’ultima giornata con la necessità di fare risultato: Cassano e Balotelli fecero passare la paura, 2-0 all’Irlanda e contestuale vittoria della Spagna (che passò prima) sulla Croazia, azzurri secondi.

A Euro 2024 l’Italia ha bisogno di fare risultato, nuovamente, all’ultima giornata: questa volta però, non serve per forza una vittoria, anche in caso di pareggio gli azzurri sarebbero matematicamente secondi anche se l’Albania dovesse battere la Spagna.

La fase eliminatoria di Euro 2012: sarà ancora Spagna-Italia in finale?

Se l’Italia dovesse passare come seconda, la situazione che si verrebbe a creare è simile a quella di Euro 2012: Spagna in alto nel tabellone, Italia in basso. Si partiva dai quarti di finale e non dagli ottavi. L’avversaria dell’Italia ai quarti? L’Inghilterra. Anche a Euro 2024, se gli inglesi dovessero passare primi nel loro girone, potrebbero incrociare l’Italia proprio ai quarti. L’Italia superò poi la Germania in semifinale, quest’anno potrebbe esserci nuovamente una seconda big sul cammino degli azzurri, la Francia.

E la Spagna? La ‘Roja’ eliminò ai quarti la Francia, mentre a Euro 2024 potrebbe ritrovarsi contro la Germania padrona di casa (squadre invertite rispetto all’Italia nelle due edizioni) e poi il Portogallo in semifinale che, ironia della sorte, in caso di passaggio del turno come prima nel suo girone a Euro 2024 potrebbe incontrare la Spagna solo in semifinale.

La finale di Euro 2012 fu proprio Spagna-Italia. Quella di Euro 2024 sarà un’altra coincidenza? Certo, se dovesse accadere, speriamo solo che il risultato sia diverso…