Eva Murati, l’Aquila dell’Albania: la bella conduttrice che tifa una big italiana | FOTO

Concluso il primo turno dei gironi di Euro 2024, non c’è un attimo di tregua e si passa subito alla seconda giornata. Nel girone dell’Italia la partita Croazia-Albania, le due sconfitte all’esordio, mette in palio punti pesantissimi per il destino delle due squadre. E se la Croazia avrà l’ormai famosissima Ivana Knoll (FOTO e VIDEO) sulle tribune come super tifosa, l’Albania risponde con altrettanta bellezza. Non è passata inosservata, infatti, già dalla partita con l’Italia, la bella Eva Murati, giornalista albanese che ha incantato il pubblico di Euro 2024. Conosciamola meglio.

Chi è Eva Murati?

Nata ad Elbasan il 25 maggio 1995, Eva Murati è un’attrice e conduttrice televisiva albanese. È figlia di Erjon Murati, ex calciatore, nipote di Pandi Stratobërdha, ingegnere idrotecnico, fondatore dell’Università di Tirana nel 1957 e membro dell’Accademia delle Scienze dell’Albania.

All’età di 6 anni Eva Murati si è trasferita a Tirana con la famiglia, ha frequentato la scuola italiana nella quale ha imparato a parlare italiano (parla anche inglese, spagnolo e un po’ di francese). Dopo aver completato il liceo, ha proseguito la sua carriera accademica e si è laureata in giurisprudenza. Durante gli anni scolastici ha gareggiato per diversi anni alle Olimpiadi di Matematica e Cultura Generale classificandosi all’8° posto nella classifica nazionale.

Già all’età di 15 anni ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo fra spot pubblicitari e lavori da modella. Nel 2013 ha condotto il suo primo programma tv, “Antilope”, poi ha co-condotto con Adi Krasta “Duartrokitje”, entrambi su Agon Channel. Nel 2015 la Murati è stata scelta per rappresentare l’Albania nello spot Vodafone Italia.

Nel 2016 il trasferimento a Vizion Plus, emittente per la quale ha condotto Miss Universo Albania e VIP Zone. Attualmente sta conducendo la Studio UEFA Champions League e la Sports Week di Tring Sport. La 29enne è anche un’attrice: ha debuttato al cinema in The Outlaw nel 2013. Ha poi recitato nel 2017 in Ti mund të më quash Xhon, quindi nella serie tv Skanderbeg. Attualmente sta partecipando alle riprese di Familja Kuqezi.

Forte sostenitrice dei diritti degli animali e dell’uguaglianza di genere, si è espressa a favore di maggiori riforme per aiutare l’emancipazione femminile, soprattutto in Albania. Su Instagram vanta poco meno di 1 milione di follower.

Che squadra tifa Eva Murati?

Grande appassionata di calcio, Eva Murati ha il cuore diviso a metà: da una parta l’amore per l’Albania che sostiene sempre allo stadio, come si può vedere dagli scatti di Euro 2024; dall’altra il bianco e il nero della Juventus.