Euro 2024, storica Georgia: è agli ottavi di un Europeo per la prima volta! I verdetti del Gruppo F

Si è conclusa ufficialmente la fase a gironi di Euro 2024 e l’ultimo verdetto è stato storico: la Georgia si è qualificata per la prima volta agli ottavi di finale in un Europeo. La squadra di Sagnol è stata protagonista di una partita eccezionale contro un avversario nettamente superiore sotto l’aspetto tecnico come il Portogallo.

La gara si sblocca dopo appena 2 minuti grazie ad un gol di Kvaratskhelia. Il Portogallo gioca con poco ritmo e gli attaccanti non sono in giornata di grazia, in particolar modo Cristiano Ronaldo e Joao Felix. Al 57′ è Mikautadze a siglare il definitivo 2-0.

Nell’altra partita 1-2 tra Repubblica Ceca e Turchia. La squadra di Montella passa in vantaggio nel secondo tempo con un gol dell’interista Calhanoglu. Al 66′ Soucek trova il pareggio ma non basta per la qualificazione. Al 94′ Tosun fissa il definitivo 1-2. Il Portogallo chiude il girone al primo posto, seconda la Turchia e terza la Georgia. Eliminata la Repubblica Ceca.

La classifica del Gruppo F di Euro 2024

Portogallo 6 Turchia 6 Georgia 4 Repubblica Ceca 1