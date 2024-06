Euro 2024, pareggio ‘inutile’ in Georgia-Repubblica Ceca: situazione difficile in classifica

CalcioWeb

Partita equilibrata nel primo match della 2ª giornata del Gruppo F di Euro 2024, al Volksparkstadion di Amburgo è andata in scena la sfida tra Georgia e Repubblica Ceca. La gara è stata nel complesso dai due volti: nel primo tempo ottima prestazione della squadra di Sagnol, poi la reazione della compagine di Hasek.

La Repubblica Ceca passa in vantaggio con un gol di Hlozek ma la marcatura viene annullata per un fallo di mano. Nei secondi finali del primo tempo Mikautadze sigla su calcio di rigore l’1-0. Nella ripresa si registra la grande reazione della Repubblica Ceca e l’ex Roma Patrik Schick fissa al 59′ il definitivo 1-1. Nel finale si registrano occasioni ma il risultato non cambia. Primo punto in classifica per le due squadre.

La classifica del Gruppo F di Euro 2024

Turchia 3 Portogallo 3 Repubblica Ceca 1 Georgia 1