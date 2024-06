Euro 2024, Germania: la spinta di una nazione intera. Convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

La Germania è una delle squadre favorite per la vittoria dell’Euro 2024. Francia e Inghilterra le partono davanti, ma i tedeschi hanno il vantaggio di giocare in casa e saranno sospinti dal caldo e incessante tifo dei propri tifosi per tutto l’arco del torneo. E la spinta di una nazione intera, nelle partite più difficili, può fare la differenza.

Il CT Nagelsmann ha a disposizione una rosa talentuosa e profonda e punta a riportare in Germania il titolo vinto nel 1972, 1980 e 1996 ma che manca ormai da ben 28 anni. Sarà la volta buona?

I convocati della Germania per Euro 2024

Di seguito la lista dei convocati della Germania per Euro 2024, una rosa talentuosissima dalla quale sono rimasti fuori calciatori del calibro di: Adeyemi, Brandt, Gnabry, Goretzka, Gosens, Hummels, Thiaw e Werner.

Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alex Nübel (Stoccarda), Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona);

Difensori: Waldemar Anton (Stoccarda), Benjamin Henrichs (Lipsia), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Robin Koch (Eintracht Francoforte), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), David Raum (Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen);

Centrocampisti: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Gross (Brighton), Ilkay Gündogan (Barcellona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Emre Can (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern Monaco), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen);

Attaccanti: Maximilian Beier (Hoffenheim), Chris Führich (Stoccarda), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Monaco), Deniz Undav (Stoccarda).

I titolari della Germania a Euro 2024: modulo e stile di gioco

Qualche dubbio sull’11 titolare della Germania a Euro 2024 lo ha anche il CT Nagelsmann. A partire dalla porta. A difendere i pali del 4-2-3-1, nelle ultime uscite, c’è stato Ter Stegen ma ormai da tanti anni Neuer è il portiere dei grandi appuntamenti: l’età e qualche acciacco però si fanno sentire.

In difesa Kimmich a destra, Tah o Schlotterbeck in coppia con Rudiger al centro, Mittelstadt a sinistra. A centrocampo Kroos all’ultima in carriera con la Nazionale prima del ritiro, di fianco Andrich Campione di Germania con il Bayer Leverkusen. Fantasia al potere in zona offensiva: Musiala, Gundogan e uno tra Wirtz e Sanè agiranno alle spalle di Havertz.

Il girone della Germania a Euro 2024: avversarie e calendario

La Germania, in quanto squadra padrona di casa, è stata inserita nel Girone A di Euro 2024. Le avversarie dei tedeschi saranno Scozia, Ungheria e Svizzera. Un girone abbastanza abbordabile con squadre rognose che non vanno sottovalutate ma il gap di talento con i tedeschi è importante. Di seguito il calendario delle partite della Germania:

Germania-Scozia – Venerdì 14 giugno, ore 21:00 (gara inaugurale)

– Venerdì 14 giugno, ore 21:00 (gara inaugurale) Germania-Ungheria – Mercoledì 19 giugno, ore 18:00

– Mercoledì 19 giugno, ore 18:00 Svizzera-Germania – Domenica 23 giugno, ore 21:00