L’Ital-Inter ribalta l’Albania, tiki-taka e dominio del gioco: l’esordio a Euro 2024 è da applausi

CalcioWeb

Buona la prima. Ottima prestazione dell’Italia all’esordio di Euro 2024 contro l’Albania e le prospettive per le prossime partite sono interessanti. La gara del Signal Iduna Park di Dortmund è stata caratterizzata da una nota negativa e tante positive. Il Ct Luciano Spalletti dovrà lavorare sull’approccio alla partita e sulla pericolosità nei metri finali del campo.

L’Italia ha messo in campo un ottimo tiki-taka, frutto anche dell’atteggiamento dell’Albania ma non solo. Gli azzurri hanno avuto sempre in mano il pallino del gioco e non hanno quasi mi rischiato (solo un’occasione nel finale di Manaj). Il blocco Inter continua a confermarsi una certezza: i gol sono arrivati da Bastoni e Barella, il palo è stato colpito da Frattesi e Dimarco ha disputato una grande partita.

La partita

Non si registrano sorprese nell’11 schierata da Spalletti. Davanti al portiere Donnarumma, spazio a Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni a Dimarco. A centrocampo Jorginho e Barella, poi Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca. Le note positive sono arrivate anche dallo juventino Chiesa, finalmente nel vivo del gioco e bravo a saltare l’uomo. Ottima anche la qualità del gioco a centrocampo. Sorprendente la personalità di Calafiori.

L’avvio è shock: disattenzione tra Dimarco e Barella in una rimessa laterale, l’Albania è sveglia e passa in vantaggio con un gol di Bajrami dopo 22 secondi. E’ il gol più veloce nella storia degli Europei. La reazione dell’Italia è da grande squadra: gli interisti Bastoni e Barella ribaltano il risultato. L’altro interista Frattesi sfiora il tris ma il pallone si stampa sul palo.

L’Italia continua a tenere il pallino del gioco, sfiora il tris. Nella ripresa c’è spazio anche per Cristante, Cambiaso, Retegui e Darmian. Nel finale miracolo di Donnarumma su Manaj. Il risultato non cambia più finisce 2-1. Il risultato è comunque bugiardo per le tante occasioni create dalla squadra di Spalletti.

La classifica del gruppo B di Euro 2024

Spagna 3

Italia 3

Albania 0

Croazia 0