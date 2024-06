Euro 2024, Italia-Albania, le formazioni ufficiali: Spalletti con coraggio

CalcioWeb

Ci siamo. Italia e Albania sono pronte a scendere in campo per l’esordio di Euro 2024. La squadra di Luciano Spalletti si presenta alla competizione da campioni in carica ed è un po’ troppo sottovalutata da tifosi e addetti ai lavori.

Non si sono registrate sorprese nell’11 titolare schierato da Luciano Spalletti: è 4-2-3-1. In porta Donnarumma, poi Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. A centrocampo Jorginho e Barella, poi Chiesa, Frattesi, Pellegrini e Scamacca.

Le formazioni di Italia-Albania

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, A. Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho