Euro 2024, è febbre Italia: una maglia gigante a Piazza di Spagna | FOTO

CalcioWeb

Si avvicina la 2ª giornata della fase a gironi di Euro 2024 e tutte le attese sono per il big match tra Spagna e Italia. E’ ‘febbre’ azzurra in vista di una gara importantissima per il passaggio del turno e per il primo posto.

Alla vigilia della sfida con la Spagna, Figc e Adidas hanno esposto un’enorme maglia della Nazionale di oltre 15 metri di lunghezza sulle scalinate di Trinità dei Monti a Roma.

La grande stoffa azzurra infatti è stata esposta sopra Piazza di Spagna. La maglia è stata consegnata alla Scuola Calcio Miracoli.