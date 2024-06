Euro 2024, Italia agli ottavi: avversaria, data e orario del match

CalcioWeb

Un pareggio arrivato a tempo quasi scaduto al termine di una prestazione sottotono. L‘Italia chiude il Girone B di Euro 2024 al secondo posto, con 4 punti dietro la Spagna a quota 9 con 3 vittorie in 3 gare. Missione compiuta, sì, ma con la sensazione che le altre ci abbiano messo del loro e siano risultate, nel complesso, inferiori anche a un’Italia bruttina e in confusione per larghi tratti delle 3 partite disputate. Adesso testa agli ottavi con la speranza e la necessità di poter fare di meglio. Sarà Italia-Svizzera, la prima gara da dentro o fuori.

Quando si gioca Italia-Svizzera?

Italia-Svizzera si giocherà sabato 29 giugno 2024, alle ore 18:00 presso l’Olympiastadion di Berlino, tanto caro a noi italiani per la vittoria della finale dei Mondiali del 2006 contro la Francia. La Svizzera ci arriva avendo battuto l’Ungheria 1-3 e con due pareggi per 1-1 contro Scozia e soprattutto Germania. L’ultima gara tra Italia e Svizzera risale al 12 novembre 2021, all’Olimpico di Roma, finì 1-1 e Jorginho sbagliò un rigore. La partita era valida per la qualificazione al Mondiale del 2022 al quale l’Italia non prese parte.