Euro 2024, una legge vieta a Yamal di giocare: cosa rischia la Spagna?

Lamine Yamal è uno dei calciatori più chiacchierati di Euro 2024. L’esterno del Barcellona è diventato il più giovane esordiente nella storia degli Europei a soli 16 anni! E se la sua età è stata, fin qui, sulla bocca di tutti, in Germania si inizia a guardare alla carta d’identità del ragazzo sotto un profilo diverso.

Secondo la ricostruzione fatta dalla ‘Bild’, Lamine Yamal è considerato un lavoratore minorenne e, come tale, è soggetto ad alcune leggi che ne limiterebbero addirittura l’utilizzo in campo!

Lamine Yamal non può giocare dopo le 23

Secondo la legge, a un ragazzo minorenne viene fatto divieto di lavorare dopo le ore 20:00, ma per gli atleti esiste una proroga fino alle ore 23:00. In tale orario è compresa la doccia, gli impegni con i media (le interviste) e l’uscita dallo stadio. In breve, Lamine Yamal non può fare niente che riguardi il calcio dopo le 23:00. A ben guardare, Yamal ha lasciato il campo nella partita contro l’Italia al 71′, alle ore 22:30, avendo mezz’ora di tempo per non infrangere le regole.

Cosa rischia la Spagna facendo giocare Yamal?

Salvo interminabili minuti di recupero, le partite dei gironi dovrebbero finire, minuto più minuto meno, tutte intorno le 23:00. Quindi il CT De La Fuente sostituisce Yamal per tempo ed evitare ogni tipo di problema. Ma nelle partite eliminatorie, con la possibilità di supplementari e rigori, le partite rischiano di sforare l’orario stabilito.

Il timing della questione sollevata in Germania, in vista del possibile Spagna-Germania nei quarti di finale, è a dir poco invidiabile. Cosa succederebbe, quindi, se Yamal giocasse una partita di Euro 2024 dopo le 23:00? Sono previsti 30.000 euro di multa. Non esistono precedenti al riguardo, ma la Spagna potrebbe scegliere di pagare l’ammenda pur di assicurarsi il passaggio del turno. Con buona pace delle autorità tedesche…