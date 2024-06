“Mamma ho perso Saliba”: la Francia si dimentica il difensore allo stadio

CalcioWeb

“Mamma ho perso Saliba“, remake del famosissimo film americano “Mamma ho perso l’aereo”, ma questa volta con regia francese. Protagonista non più il piccolo e biondissimo Maculay Culkin, ma William Saliba, difensore dell’Arsenal impegnato con la Francia a Euro 2024, letteralmente dimenticato allo stadio dalla sua nazionale!

Il simpatico episodio, raccontato da “L’Equipe”, è capitato allo stadio di Dortmund, dopo la partita tra Francia e Polonia valevole per l’ultimo turno di Euro 2024. Alle 22:30 il difensore francese ha concluso i test antidoping per i quali era stato selezionato a sorpresa dopo la partita. Una volta pronto a salire sul bus della nazionale, si è reso conto che… non c’era più nessuno. Neanche il bus! Erano partiti tutti alle 22:00 in punto lasciando Dortmund per far ritorno all’hotel della nazionale francese.

Saliba è dovuto tornare da solo, insieme ad alcuni membri dello staff tecnico che lo avevano aspettato, ma che sono stati lasciati ‘a piedi’ a loro volta.