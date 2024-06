Euro 2024, a Milano tributo all’Italia e a Spalletti: “uomini forti, destini forti” in tedesco

CalcioWeb

L’attesa è finita: Italia e Albania sono nella fase di preparazione all’esordio a Euro 2024. E’ invasione rossa a Dortmund a poche ore dalla partita: oltre ai tifosi vestiti di rosso, anche moltissime auto che tra clacson, musica a tutto volume e sciarpe, bandiere di ogni dimensione dell’Albania stanno animando questo sabato pomeriggio nel centro di Dortmund. Una festa in piena regola che vede i tifosi italiani in netta minoranza.

Le città italiane, invece, sono pronte a seguire la squadra di Spalletti in una notte che si preannuncia di passione. Un tabellone di oltre 50 metri, realizzato da Adidas a Milano, è un omaggio all’Italia. Il ‘colosso’ è situato nel quartiere di Porta Nuova in via Melchiorre Gioia e celebra la squadra e il Ct Spalletti.

Sul tabellone è presente la scritta “Starke Persönlichkeiten, starke ziele”, che significa “Uomini forti, destini forti”, la celebre frase di Luciano Spalletti, accompagnata dall’affermazione “Un unico vero Spalletti, a fronte di 60 milioni di allenatori”.