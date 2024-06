Euro 2024, la Germania ammette il rischio attentato ISIS: spunta un manifesto macabro

CalcioWeb

Euro 2024 nel mirino dell’ISIS. Secondo quanto riportato in un’intervista dal “Financial Times” che cita dichiarazioni di funzionari tedeschi, la Germania potrebbe essere nel mirino di un attacco terroristico simile a quello avvenuto al Crocus City Hall di Mosca lo scorso marzo. L’obiettivo sarebbe quello di colpire nella seconda settimana di Euro 2024.

Il Ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser, ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza durante l’evento sportivo: “l’Europa, e con essa la Germania, sono nel mirino delle organizzazioni jihadiste, in particolare ISIS e ISIS-K“.

Il capo dell’agenzia di intelligence interna tedesca (BfV), Thomas Haldenwang, ha dichiarato: “uno scenario possibile è un attacco coordinato su larga scala del tipo che abbiamo visto di recente a Mosca. L’ISIS-K è certamente il gruppo più pericoloso“.

Secondo il Financial Times, l’organo di propaganda dell’ISIS-K “Voice of Khorasan” ha recentemente pubblicato un collage che mostra un militante con un fucile d’assalto in uno stadio di calcio accompagnato dalle parole “dove vuoi?” e le destinazioni di Berlino, Monaco e Dortmund, poi la scritta “allora segna l’ultimo gol / raggiungi l’obiettivo finale“. Un dualismo macabro.