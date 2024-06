Euro 2024: “l’Olanda è sopravvalutata”, la dura ammissione di Van Dijk

CalcioWeb

L’Olanda ha staccato il pass per gli ottavi di Euro 2024 ma con tantissima fatica. Gli Orange sono in campo per preparare (da favoriti) la sfida degli ottavi di finale contro la Romania. La squadra di Koeman dovrà cambiare passo dopo la fase a gironi troppo altalenante.

Il difensore Virgil Van Dijk accetta le critiche per il rendimento della squadra: “le critiche all’Olanda sono comprensibili, per una nazionale che forse è sopravvalutata”, sono le parole del calciatore.

“Posso capire perfettamente le critiche – ha detto il campione del Liverpool -. Nel complesso le cose potevano e dovrebbero andare meglio. Forse ci sopravvalutiamo”.

“C’era molto da dire dopo il ko con l’Austria e abbiamo dovuto fare un’analisi approfondita. Non è stata la tattica a far sì che le cose andassero male, è mancata soprattutto la voglia di vincere, quindi ne abbiamo parlato con parole dure”. Lo stesso Van Dijk è stato molto criticato per il terzo e decisivo gol dell’Austria a Berlino: “non sono stupido. So anche che posso e dovrei fare meglio, ed è quello su cui sto lavorando”.