Euro 2024, il Portogallo: last dance per CR7? Convocati, 11 titolare e avversarie

Non sempre viene nominata tra le favorite per le grandi competizioni europee ma il Portogallo è una formazione ricca di talento e si presenta a Euro 2024 con grandi ambizioni. Storicamente, è vero, il palmares è un po’ scarno ma il ricordo dell’Europeo vinto nel 2016 è ancora vivo negli occhi di tutti.

Cristiano Ronaldo, giocatore simbolo del calcio portoghese, sa che questa potrebbe essere la sua ultima volta in un grande torneo con la Nazionale: il Mondiale dista ‘solo’ due anni ma ci arriverebbe all’età di 41 anni (il fisico non gli manca!), di sicuro sarà l’ultimo Europeo. Conoscendolo, vorrà chiudere in bellezza.

I convocati del Portogallo per Euro 2024

Di seguito la lista dei convocati del CT Martinez. Diverse le assenze importanti quali: Pedro Goncalves dello Sporting, Fabio Vieira dell’Arsenal, Renato Sanches della Roma e Raphael Guerreiro del Bayern Monaco (l’unico infortunato, gli altri fuori per scelta tecnica).

Portieri: Diogo Costa, Sà, Rui Patricio

Difensori: Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Semedo, Dalot, Danilo Pereira, Inacio, Pepe

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha, Joao Neves, Otavio, Ruben Neves

Attaccanti: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao, Jota, Joao Felix, Conceiçao, Pedro Neto, Ramos

I titolari del Portogallo a Euro 2024: modulo e stile di gioco

Il Portogallo si schiera con un 4-3-3 davvero offensivo e di qualità. In porta Diogo Costa, estremo difensore del Porto. In difesa le fasce sono presiedute da due terzini con spiccati doti offensive come Cancelo e Nuno Mendes (Dalot possibile alternativa un po’ più conservativa), al centro la leadership di Ruben Dias e uno tra Inacio e Pepe (a 41 anni il più vecchio dell’Europeo!).

A centrocampo la cattiveria agonistica di Palinha fa da supporto alla qualità di Vitinha e Bruno Fernandes. Davanti Bernardo Silva e uno tra Joao Felix e Leao agiranno ai lati di Cristiano Ronaldo con Goncalo Ramos pronto a subentrare.

Il girone del Portogallo a Euro 2024: avversarie e calendario

Il Portogallo è inserito nel Girone F, quello della Turchia, squadra da tenere d’occhio perchè ricca di talento e possibile outsider del torneo. Georgia e Repubblica Ceca non dovrebbero essere in grado di impensierire CR7 e compagni.

Di seguito le partite del Portogallo a Euro 2024:

Portogallo-Repubblica Ceca – Martedì 18 giugno, ore 21:00

Turchia-Portogallo – Sabato 22 giugno, ore 18:00

Georgia-Portogallo – Mercoledì 26 giugno, ore 21:00