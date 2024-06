Euro 2024, i pronostici di CalcioWeb: favorite, outsider, big a rischio flop e jolly

CalcioWeb

Buon Europeo a tutti. E’ quasi tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, sfida valevole per il gruppo A. A completare il girone due possibili outsider per la qualificazione come Svizzera e Ungheria.

Il Girone B è quello dell’Italia. Gli azzurri sono un po’ troppo sottovalutati ma la squadra è competitiva e si affaccia al torneo da campioni in carica. Nello stesso girone degli azzurri una grande candidata alla vittoria finale: la Spagna. La Croazia non sembra così irresistibile, a completare l’Albania.

Nel Girone C l’altra favorita alla vittoria finale, l‘Inghilterra, Per il secondo posto si preannuncia una bagarre tra Serbia, Danimarca e Slovenia. Il gruppo D è quello della Francia, una squadra molto forte ma con qualche punto interrogativo. Olanda e Austria sono due compagini insidiose, la Polonia è stata decimata dagli infortuni ma non va sottovalutata.

Il Gruppo E è quello più equilibrato con il Belgio considerato in grado di dominare il raggruppamento. Ma occhio all’imprevedibilità di Ucraina e Romania. Chiude il Gruppo F, quello del Portogallo: Cristiano Ronaldo e compagni sono in grado di inserirsi almeno per la semifinali considerando le prospettive del calendario. Sempre nel raggruppamento F anche Repubblica Ceca, Turchia e Georgia.

I pronostici di CalcioWeb

GRUPPO A: potrebbe essere il raggruppamento delle sorprese. La Germania forse è un po’ troppo sopravvalutata e il girone regala parecchie insidie. I tedeschi non sono nuovi a flop o partenze a rilento. Magari la qualificazione agli ottavi non è a rischio, ma occhio al primo posto o magari secondo posto con Svizzera, Ungheria o la Scozia pronte ad approfittarne.

GRUPPO B: la Spagna sembra la squadra più attrezzata per gioco e rosa a disposizione. L’Italia punta almeno il secondo posto con la prospettiva di insidiare la compagine di de la Fuente. Un’altra formazione a rischio flop è la Croazia, una squadra formata da tanti calciatori nella fase finale della carriera. L’Albania dovrebbe rivelarsi la cenerentola.

GRUPPO C: dopo la Spagna la seconda squadra favorita per la vittoria finale, secondo le previsioni di CalcioWeb: l’Inghilterra. I calciatori del calibro di Foden, Bellingham, Saka o Kane non hanno bisogno di presentazioni e in più la squadra ha messo in mostra un gioco apprezzabile.

GRUPPO D: un altro girone a rischio sorprese. La Francia è considerata un po’ da tutti la corazzata e la sicura vincente. Le individualità sono di altissimo livello soprattutto in attacco ma a centrocampo e in difesa potrebbe concedere qualcosa. Sembra una squadra di ‘figurine’ formata da singole individualità. L’Olanda è una squadra molto forte e punta al primo posto, l’Austria è insidiosa e la Polonia potrebbe pagare solo le tante assenze.

GRUPPO E: il Belgio è considerata da molti la favorita alla vittoria del girone. E’ sicuramente una buona squadra ma i punti interrogativi sono più delle certezze. L’Ucraina è la principale rivale, poi la Romania e la Slovacchia.

GRUPPO F: il Portogallo non ha bisogno di presentazioni, la squadra è ricca di talento tra centrocampo ed attacco. I favori del pronostico per il primo posto sono chiusi a favore di Cristiano Ronaldo e compagni. Poi si preannuncia una bagarre tra Repubblica Ceca, Turchia e Georgia.

Le favorite:

Inghilterra

Spagna

Le outsider per la vittoria:

Portogallo

Italia

A rischio flop

Germania

Francia

Le possibili sorprese

Danimarca

Ucraina

Turchia

Il jolly

Scozia