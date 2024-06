Euro 2024, i provvedimenti dopo Italia-Albania e Serbia-Inghilterra

CalcioWeb

Euro 2024 entra sempre più nel vivo ed è alta l’attesa per l’inizio della 3ª giornata della fase a gironi. Continuano ad arrivare i provvedimenti per i comportamenti dei tifosi: Uefa ha multato di diecimila euro a testa le federazioni di Albania e Serbia per degli striscioni con “mappe ‘nazionalistiche” esposti dai loro supporter nelle partite contro l’Italia e l’Inghilterra.

Durante Italia-Albania “i tifosi albanesi hanno affisso uno striscione con la mappa del paese che si estende oltre i suoi confini nel territorio delle Nazioni vicine”, mentre nel secondo match “gli striscioni dei tifosi serbi riportavano il territorio indipendente del Kosovo con la scritta ‘Non ci arrenderemo'”.