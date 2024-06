Euro 2024, scontri Danimarca-Serbia: caos e feriti, coinvolti anche gli agenti

CalcioWeb

Almeno 10 persone, tra cui nove agenti di polizia, sono rimaste leggermente ferite negli scontri con i tifosi serbi nel centro di Monaco prima dell’incontro della fase a gironi di Euro 2024 tra Danimarca e Serbia, secondo quanto riferito dalla polizia. Anche uno steward dello stadio è rimasto ferito in un altro incidente. Lo riporta l’agenzia di notizie “Adnkronos”. La Danimarca ha pareggiato 0-0 contro la Serbia eliminandola e strappando il secondo posto alla Slovenia, terza in classifica, nel Gruppo C.

Gli agenti hanno controllato un tifoso in piazza Marienplatz a Monaco con l’accusa di aver sparato materiale pirotecnico martedì intorno alle 17:00, mentre più di 5.000 tifosi serbi si erano radunati in piazza a quel punto, secondo la polizia. Il controllo ha innescato un “effetto di solidarietà“, ha detto la polizia, e la gente ha lanciato bottiglie e una sedia contro gli agenti. La polizia ha risposto utilizzando spray al peperoncino e manganelli.

Un portavoce non è stato in grado di dire se qualche tifoso sia rimasto ferito negli scontri. Secondo la polizia, i tifosi hanno anche organizzato illegalmente spettacoli pirotecnici sia vicino alla stazione della metropolitana di Marienplatz che all’interno dello stadio di calcio. Lo steward si è infortunato mentre cercava di impedire ad un tifoso di prendere d’assalto il campo, secondo il comunicato.

Diverse persone sono state accusate di reati tra cui violazione della quiete pubblica, lesioni personali gravi e aggressione agli agenti di polizia. Sette persone sono state prese in custodia. Mercoledì saranno portati davanti al giudice istruttore. Secondo la polizia, prima e durante la partita, circa 15.000 spettatori hanno affollato la fanzone all’interno dell’Olympiapark di Monaco, con lo schieramento di circa 2.000 agenti.