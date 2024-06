Euro 2024, in ‘serbo’ un colpo di testa: Jovic beffa la Slovenia a tempo quasi scaduto

CalcioWeb

Continuano a registrarsi emozioni a Euro 2024 e il Girone C è sempre più scoppiettante: la Serbia non svolta e la situazione verso la qualificazione agli ottavi si è complicata ulteriormente. Vlahovic e compagni sono stati protagonisti di un’altra partita deludente contro un avversario alla portata come la Slovenia.

Proprio la compagine di Kek si è dimostrata una squadra molto insidiosa e formata da calciatori di buona qualità. Per la Serbia la situazione è molto complicata dopo appena un punto conquistato in due partite (0-1 all’esordio contro l’Inghilterra): nell’ultimo match della fase a gironi contro la Danimarca dovrà vincere per avvicinarsi alla qualificazione.

La partita all’Allianz Arena di Monaco si è conclusa sul risultato di 1-1. Vantaggio della Slovenia grazie ad un gol realizzato da Zan Karnicnik al 69′. La reazione della Serbia si è fermata inizialmente sulla traversa di Mitrovic, a tempo quasi scaduto Jovic fissa il definitivo 1-1.

La classifica del Gruppo C di Euro 2024

Inghilterra 3 Slovenia 2 Danimarca 1 Serbia 1