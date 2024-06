Euro 2024, la Spagna avvisa l’Italia! Carvajal: “siamo i favoriti alla vittoria finale”

CalcioWeb

La Spagna è stata inserita nel Gruppo B di Euro 2024, in bella compagnia di Italia, Croazia ed Albania. La squadra di de La Fuente si candida ad un ruolo da protagonista e l’obiettivo è arrivare fino in fondo. Parola di Dani Carvajal, in un’intervista a ‘Marca’.

“Penso che la gente dia per scontato che siamo favoriti. Siamo candidati per vincere l’Euro. Lo dico apertamente”, sono le parole del difensore della Spagna.

Il paragone con il Real Madrid

L’aspirazione di Carvajal è che la Spagna mostri in Germania lo spirito messo in campo dal Real anche nella finale di Champions. “Certo, questa è la mia idea. Trasmetterlo ai ragazzi più giovani, che vedono nei veterani che hanno vinto tanto e che possiamo essere dei riferimenti, che è possibile. Che devi lottare fino alla fine, adattarti ad ogni partita, ad ogni momento. Questo è ciò che può portarci lontano”, conclude Carvajal.