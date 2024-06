Euro 2024, la Spagna esalta l’italiano Barella: “è il nuovo Modric”

CalcioWeb

E’ arrivato il momento dei primi bilanci dopo le prime partite di Euro 2024. L’esordio dell’Italia di Luciano Spalletti contro l’Albania si è concluso sul 2-1 grazie all’accoppiata dell’Inter formata da Bastoni e Barella. Gli azzurri sono già in campo per preparare la sfida di giovedì contro la Spagna.

Il punto di riferimento dell’Italia di Spalletti è sempre più Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter continua a confermarsi un calciatore ‘universale’ ed uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo.

La stampa esalta il calciatore dell’Italia

Anche la stampa spagnola è ai piedi del calciatore dell’Italia: “è uno dei migliori d’Europa”, si legge sui quotidiani. Marca ha esaltato la prestazione dell’interista nella sfida contro l’Albania evidenziando un lavoro a 360° in tutte le zone del campo. Per il Mundo Deportivo “è il nuovo Modric”.

Il nome del centrocampista italiano inizia a circolare anche in casa Real Madrid come possibile colpo per il futuro. L’ex Cagliari, però, ha appena rinnovato il contratto fino al 2029 e per l’Inter è incedibile.