Le ‘Furie Rosse’ si abbattono sull’Italia: supremazia della Spagna e poche note positive per Spalletti 

E’ della Spagna il big match della 2ª giornata del Gruppo B di Euro 2024 contro l’Italia. La squadra di de La Fuente ha messo in mostra una netta superiorità tecnica e di personalità e il risultato è forse un po’ troppo stretto per le Furie Rosse. Gli azzurri sono entrati in campo con poca convinzione, i centrocampisti hanno fatto una fatica enorme, Scamacca non ha fatto mai salire la squadra e lo stesso Chiesa non ha inciso.

L’uomo del match è stato senza ombra di dubbio Nico Williams, attaccante dell’Atlhetic Bilbao autore di una prestazione completa, di corsa e di giocate eccezionali. Una nota di merito anche per il giovane Yamal, calciatore 16enne del Barcellona. Ottimo il rendimento dei centrocampisti e in particolar modo di Cucurella sull’esterno di difesa. Per l’Italia in tanti al di sotto delle aspettative. Un voto altissimo solo per Gigio Donnarumma, protagonista di parate eccezionali. Malissimo Di Lorenzo.

La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0: decisivo un autogol sfortunato del difensore Calafiori al 55′. La Spagna vola a 6 punti in classifica ed è anche certa del primo posto. Italia ferma a 3 punti. La squadra di Spalletti dovrà almeno pareggiare contro la Croazia per essere sicura del secondo posto.

La classifica di Girone B di Euro 2024

Spagna 6 Italia 3 Albania 1 Croazia 1