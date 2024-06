Spagna-Italia, le formazioni ufficiali: assenza pesante per infortunio

CalcioWeb

E’ quasi tutto pronto alla Veltins Arena di Gelsenkirchen per il big match della 2ª giornata di Euro 2024 tra Spagna e Italia. Le squadre di de La Fuente e Spalletti guidano la classifica del Girone B e sono serie candidate alla vittoria della competizione.

All’esordio le Furie Rosse sono state protagoniste di una bella prestazione e del netto successo contro la Croazia con il punteggio di 3-0. Tre punti anche per gli azzurri, in rimonta contro l’Albania.

Assenza importante in casa Spagna: il difensore Nacho è out per infortunio. Al suo posto in campo Laporte. Tutto confermato per l’Italia.

Spagna-Italia, le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti