Euro 2024, attesa altissima per Spagna-Italia: pronti i maxischermi

Spagna e Italia sono pronte ad affrontarsi nel big match della 2ª giornata di Euro 2024 con il chiaro obiettivo di indirizzare il girone. L’attesa è sempre più alta ed i tifosi si organizzano per la serata di giovedì: tutti in piazza, a Oristano, per seguire le partite degli azzurri. Il Comune di Oristano, in collaborazione con la Pro loco di Oristano e il sostegno di CRAI, ha disposto il posizionamento di un maxischermo in piazza Eleonora per consentire a tutti gli sportivi di seguire in diretta le imprese della nazionale italiana impegnata in Germania.

Primo appuntamento giovedì 20 giugno alle 21 per l’incontro tra Italia e Spagna. Lunedì 24 giugno nuovo appuntamento, sempre alle 21 e sempre in piazza Eleonora, per il match Italia-Croazia.

Le parole del sindaco e dell’assessore

“Sarà una bella occasione per stare insieme e sostenere gli azzurri” dice il Sindaco Massimiliano Sanna.

“Ringraziamo la Pro loco e la Crai per il supporto fondamentale che ci hanno assicurato … e speriamo di poter proiettare molte altre partite” aggiunge l’Assessore allo Sport Antonio Franceschi.