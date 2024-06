Tutto esaurito per Spagna-Italia a Euro 2024: in tribuna tanti vip e una presenza regale

CalcioWeb

Dopo il successo in rimonta al debutto contro l’Albania (2-1), l’Italia di Luciano Spalletti stasera alle ore 21:00, alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, sfida la Spagna nella seconda giornata del Gruppo B a Euro 2024 e si registra il tutto esaurito.

La Federazione italiana ha venduto gli 11.600 biglietti a propria disposizione per il match (il 20%), così come quella spagnola. E anche il restante 60% dei tagliandi a vendita libera è già andato esaurito (sarà uno stadio a maggioranza spagnola).

Lo stadio dello Schalke 04 ospiterà, per Spagna-Italia anche tifosi particolari, tra i quali spiccano Beppe Marotta, Cristian Zaccardo e Tananai; il presidente dell’Inter, il cantante e il campione del mondo 2006 saranno ospiti durante la sfida valevole per la seconda giornata del gruppo B degli Europei 2024. Tra gli altri, vi è anche una presenza regale, ossia quella del re Felipe di Spagna, il quale non perderà dunque il big match con la ‘Roja’ protagonista.