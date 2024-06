Euro 2024, la stampa boccia la Francia: “pareggio frustrante”

CalcioWeb

Il giudizio sulla Francia è negativo. La squadra di Deschamps è reduce dal pareggio contro l’Olanda (scialbo 0-0) e il bottino di 4 punti in due giornate non rispecchia le prestazioni del gruppo. E anche la stampa francese boccia il rendimento della squadra.

Secondo L’Equipe, i Bleus “devono ancora pazientare per l’accesso agli ottavi perchè Griezmann e compagni hanno mancato di concretezza. E hanno anche rischiato per il gol di Simons, poi annullato per fuorigioco di Dumfries”.

Le Parisien definisce “frustrante” il pareggio per la nazionale francese, sottolineando a sua volta la grande occasione sprecata da Griezmann.

Le altre reazioni

Più dettagliata la critica del Figaro: “ci sono pareggi che si dimenticano subito e ce ne sono altri che, nonostante un certo divertimento, ti lasciano con l’impressione di non aver fatto qualcosa. Lo 0-0 contro l’Olanda è della seconda categoria”.

Più positivo il commento del quotidiano Sud-Ouest: “dominanti, ispirati in alcune fasi, i francesi hanno sprecato troppo, soprattutto con Griezmann”.